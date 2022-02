Alice Albright emërohet kryeshefe në MCC, Presidenca e Kosovës e mirëpret për bashkëpunim në fushën e energjisë

Sipas departamentit amerikan, MCC, mbetet një partner jetik i diplomacisë së SHBA-së, për të ndërtuar ura në promovimin e rritjes ekonomike.

”Urime Alice Albright për konfirmimin tuaj si drejtoreshë ekzekutive e MCC. MCC është një partner jetik në përpjekjet tona të diplomacisë së SHBA-së, duke nxitur infrastrukturë të shëndoshë dhe institucione të shëndosha — dhe duke ndërtuar ura për të promovuar rritjen ekonomike dhe qeverisjen e mirë”.

Congratulations Alice Albright on your confirmation as @MCCgov ‘s CEO. MCC is a vital partner in our U.S. diplomacy efforts, fostering sound infrastructure and sound institutions — and building bridges to promote economic growth and good governance. https://t.co/TG2kmClwD0

Emërimin e Albright, e ka mirëpritur edhe Presidenca e Kosovës, meqë është shefi i stafit presidencial, Blerim Vela, ai i cili shkruan se mezi presin bashkëpunimin tutje të MCC, si partner me Kosovën.

”Urime Alice Albright për konfirmimin si drejtoreshë e re në MCC. Mezi presim partneritetin me MCC në programin e ardhshëm Kosovë-ShBA, të fokusuar në sektorin e energjisë. #Kosova #Së bashku më të fortë”, shkruan Vela.

Congratulations to Alice Albright on the confirmation as the new @MCCgov CEO. Looking forward to partnership with MCC on the upcoming 🇽🇰🇺🇸 Compact program focused on energy sector. #Kosovo #StrongerTogether https://t.co/PMIadQwvGn

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) February 9, 2022