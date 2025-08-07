Ali Ahmeti takon kryetarin e PDK-së Memli Krasniqi pas protestës

Lideri i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së, menjëherë pasi mbajti fjalë rasti në protestën e organizuar nga shoqatat e dala nga lufta e UÇK-së, është parë duke hyrë në Partinë Demokratike të Kosovës ku është pritur nga kryetari Memli Krasniqi. Bëhet e ditur se në këtë takim ata diskutuan për…

Lajme

07/08/2025 19:34

Lideri i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së, menjëherë pasi mbajti fjalë rasti në protestën e organizuar nga shoqatat e dala nga lufta e UÇK-së, është parë duke hyrë në Partinë Demokratike të Kosovës ku është pritur nga kryetari Memli Krasniqi.

Bëhet e ditur se në këtë takim ata diskutuan për mbarëvajtjen e suksesshme të protestës ku morën pjesë dhjetëra mijëra qytetarë si dhe për zhvillimet politike në Kosovë e rajon.

Artikuj të ngjashëm

August 7, 2025

Duda Balje: Gabimi më i madh në karrierën time votimi i...

August 7, 2025

Arratisje nga Qendra e Paraburgimit në Mitrovicën e Veriut – Policia...

Lajme të fundit

Duda Balje: Gabimi më i madh në karrierën...

Arratisje nga Qendra e Paraburgimit në Mitrovicën e...

OVL-UÇK: Kur populli ngrihet, padrejtësia nuk kalon dot

AP: Veteranët protestuan kundër gjykatës së mbështetur nga...