Ali Ahmeti për protestën në Hagë: Dëshmuam edhe një herë se liria jonë nuk gjykohet

Ali Ahmeti ka reaguar lidhur me protestën për drejtësi që u mbajt sot në Sheveningen të Hagës. Ai ka theksuar se Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) ishte një luftë e drejtë dhe çlirimtare, e mbështetur nga bota demokratike Ahmeti theksoi se drejtësia për ish-pjesëtarët e UÇK-së nuk mund të ndërtohet mbi akuza politike…

14/09/2025 17:04

Ali Ahmeti ka reaguar lidhur me protestën për drejtësi që u mbajt sot në Sheveningen të Hagës.

Ai ka theksuar se Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) ishte një luftë e drejtë dhe çlirimtare, e mbështetur nga bota demokratike

Ahmeti theksoi se drejtësia për ish-pjesëtarët e UÇK-së nuk mund të ndërtohet mbi akuza politike dhe dëshmi të fabrikuara nga Serbia dhe Rusia.

Ai përsëriti se liria e Kosovës nuk mund të gjykohet dhe shprehu lavdërime për UÇK-në dhe luftëtarët e saj.

