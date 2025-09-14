Ali Ahmeti për protestën në Hagë: Dëshmuam edhe një herë se liria jonë nuk gjykohet
Ali Ahmeti ka reaguar lidhur me protestën për drejtësi që u mbajt sot në Sheveningen të Hagës.
Ai ka theksuar se Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) ishte një luftë e drejtë dhe çlirimtare, e mbështetur nga bota demokratike
Ahmeti theksoi se drejtësia për ish-pjesëtarët e UÇK-së nuk mund të ndërtohet mbi akuza politike dhe dëshmi të fabrikuara nga Serbia dhe Rusia.
Ai përsëriti se liria e Kosovës nuk mund të gjykohet dhe shprehu lavdërime për UÇK-në dhe luftëtarët e saj.