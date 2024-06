Ali Ahmeti: Nuk jemi të lidhur për pushtetin, për ne me rëndësi është legjitimiteti Kryetari i BDI -së Ali Ahmeti edhe njëherë porositi që ata janë fitues të zgjedhjeve dhe kanë legjitimitet. Ai thotë se për ta nuk është me rëndësi pushteti, por me rëndësi janë proceset e zgjidhjes së problemeve dhe ndryshimi i Kushtetutës. “Ne pa dashur që të bëjë arsyetime, nuk jemi të lidhur për pushtetin, për…