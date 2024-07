Ali Ahmeti mbledh sot në Gostivar strukturat e BDI-së për mbledhjen e përgjithshme Bashkimi Demokratik për Integrim sot në Gostivar do të zhvillojë mbledhjen e përgjithshme. Mbledhja organizohet me kërkesë të kreut të integristëve, Ali Ahmeti. Ajo do të mbahet në sallën e sportit Rinia në qytetin e Gostivarit me fillim nga ora 19:00. Sipas njoftimeve do të marrin pjesë të gjithë strukturat e BDI-së në nivel republikan,…