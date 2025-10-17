Ali Ahmeti mbërrin në Tiranë për çlirimtarët, pritet nga Begaj
Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, ka mbërritur sot në Tiranë për t’u bashkangjitur protestës gjithëkombëtare “Drejtësi për Çlirimtarët”, e cila organizohet për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së.
Përpara fillimit të protestës, Ahmeti është pritur nga presidenti shqiptar Bajram Begaj, në një takim siç ai e cilëson të ngrohtë dhe vëllazëror.
Sipas Ahmetit, në bisedën e tyre u përqendruan zhvillimet aktuale në rajon, proceset euroatlantike dhe roli i rëndësishëm i Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në ruajtjen e paqes dhe bashkëpunimit ndërfqinjor.
“E përgëzova Presidentin Begaj për përparimin e Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit evropian, duke theksuar se është jetike që edhe Maqedonia e Veriut të ecë përkrah Shqipërisë në këtë proces.
Rruga drejt Brukselit është rrugëtim strategjik kombëtar, që forcon paqen, zhvillimin dhe bashkëpunimin rajonal. Të dyja vendet tona duhet të ecin krah për krah drejt një të ardhmeje të përbashkët evropiane.
Në takim theksuam gjithashtu rëndësinë e forcimit të stabilitetit rajonal, përshpejtimit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe heqjes së kufijve që ndajnë vëllezërit e një gjaku, të cilët në Evropën e bashkuar duhet të shndërrohen në ura që bashkojnë popujt”, shkroi Ahmeti në Facebook.