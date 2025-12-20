Ali Ahmeti e fiton edhe një mandat si kryetar i BDI-së

Ali Ahmeti është rizgjedhur sërish si kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) gjatë Kongresit të pestë të partisë, i zhvilluar sot, transmeton lajmi.net. Në këtë kongres, Arbër Ademi është zgjedhur Sekretar i Përgjithshëm, ndërsa Nebi Rexhepi do të mbajë pozicionin e Sekretarit Organizativ. Këto zgjedhje konfirmojnë strukturën drejtuese të BDI-së për periudhën e ardhshme,…

Lajme

20/12/2025 18:43

Ali Ahmeti është rizgjedhur sërish si kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) gjatë Kongresit të pestë të partisë, i zhvilluar sot, transmeton lajmi.net.

Në këtë kongres, Arbër Ademi është zgjedhur Sekretar i Përgjithshëm, ndërsa Nebi Rexhepi do të mbajë pozicionin e Sekretarit Organizativ.

Këto zgjedhje konfirmojnë strukturën drejtuese të BDI-së për periudhën e ardhshme, duke synuar konsolidimin e funksioneve dhe aktivitetit të partisë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Deklarohet familja e ish-ministrit të arrestuar për korrupsion: Çështja e pronës...

December 20, 2025

Tre vjet pas dorëheqjeve në veri, ekspertët: Punësimi i policëve të...

Lajme të fundit

Deklarohet familja e ish-ministrit të arrestuar për korrupsion:...

Tre vjet pas dorëheqjeve në veri, ekspertët: Punësimi...

Abdixhiku: Do t’i përfundojmë magjistralet për Pejë, Gjakovë,...

Monika Kryemadhi bashkohet me Arbër Hajdarin si opinioniste...