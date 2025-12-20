Ali Ahmeti e fiton edhe një mandat si kryetar i BDI-së
Ali Ahmeti është rizgjedhur sërish si kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) gjatë Kongresit të pestë të partisë, i zhvilluar sot, transmeton lajmi.net.
Në këtë kongres, Arbër Ademi është zgjedhur Sekretar i Përgjithshëm, ndërsa Nebi Rexhepi do të mbajë pozicionin e Sekretarit Organizativ.
Këto zgjedhje konfirmojnë strukturën drejtuese të BDI-së për periudhën e ardhshme, duke synuar konsolidimin e funksioneve dhe aktivitetit të partisë./lajmi.net/