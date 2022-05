Alfred Schreuder trajneri i ri i Ajax

Me anë të një komunikate zyrtare Ajax ka njoftuar se kanë arritur marrëveshje me Club Brugge, për trajnerin Alfred Schreuder.

Ai do të nënshkruaje kontratë dyvjeçare, përcjell lajmi.net.

Schreuder do të jetë trajner i ri i Ajaxit, ku do të zëvendësoj Erik ten Has, pasi që ky i fundit do t`i bashkohet Manchester United në fund të sezonit.

Holandezi ka qenë më parë ndihmës-trajner i Ten Hag, nga viti 2018-19./Lajmi.net/