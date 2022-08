Alexander Isak udhëton drejt Anglisë, do t’i kryej testet mjekësore para transferimit te Newcastle Alexander Isak do të udhëtojë sot drejt Anglisë për të mbyllur testet mjekësore. Sulmuesi suedez, Alexander Isak ka gjetur marrëveshje me skuadrën e Newcastle United. Lojtari sot do të arrijë në zyrat e Newcastle, për të përfunduar testet mjekësore, përcjell lajmi.net. Transferimi i tij nga Real Sociedad te Newcastle United do të finalizohet për shumën…