Alex Whiting zëvendëson Jack Smithin në pozitën e kryeprokurorit të Speciales Alex Whiting do të zëvendësojë Jack Smithin e dorëhequr në pozitën e kryeprokurorit të Speciales. Kjo u bë me dije në një komunikatë për media nga Gjykata Speciale, shkruan lajmi.net. Specialja ka treguar edhe përvojën e kaluar të personit që tanimë do të udhëheq me organin e akuzës. Komunikata e plotë: Alex Whiting zëvëndëson Jack…