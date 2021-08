Alex Rodriguez thotë se ka “energji të madhe D” pas pushimeve të ditëlindjes

Ish -lojtari i New York Yankees, 46 vjeç, po shkëlqente në një Story në Instagram të postuar të Dielën, 1 Gusht, shkruan Usmagazine.

“Duke dalë me energjinë e madhe D”, shkroi ai në vend. “E vendosur, AF e dashur …, transmeton lajmi.net.

Marrëdhëniet përpjeta dhe ngritjet e Jennifer Lopez dhe Alex Rodriguez

Atleti është duke shijuar verën e tij dhe duke u zhytur në diell që nga ndarja e tij në prill nga Jennifer Lopez, së fundmi duke shkuar në Evropë për një festë ditëlindjeje.

Të mërkurën, më 28 korrik, atleti ndau një fotografi pa këmishë, duke treguar trupin e tij të tonifikuar në St. Tropez, Francë, duke dëshmuar se ai është më pak se i shqetësuar nga ish -i i tij, 52 vjeç, i cili që atëherë ka vazhduar me Ben Affleck.

Rodriguez dhe muzikanti hoqën dorë nga fejesa në prill pas dy vitesh së bashku. Menjëherë pas kësaj, ylli i Hustlers vazhdoi me yllin e Good Will Hunting. Drejtori i Argo, 48 vjeç dhe Rodriguez u panë gjithashtu në një jaht në jug të Francës, duke shkuar zyrtare në Instagram në ditëlindjen e saj të 52 -të më 24 korrik, duke ndarë një fotografi të puthjes me Affleck në bordin e varkës.

Menjëherë pasi udhëtimi i tyre i mbushur me PDA u bë titull i lajmeve, një burim i tha Us Weekly ekskluzivisht se ylli në pension i MLB ishte “duke jetuar jetën e tij më të mirë beqare” me pushime.

“Ai me të vërtetë po shijon [të qenit] beqar,” tha insajderi në atë kohë. “Jen dhe Alex kishin planifikuar të shkonin në Rivierën Franceze për ditëlindjen e J. Lo këtë vit dhe asnjëri prej tyre nuk i ndryshoi planet e tyre. Alex nuk e dinte që Jen do të shkonte akoma, por ai nuk u ndoq kur mësoi se varka e saj ishte afër. Ai ishte i hutuar me mysafirët e tij. ”

Sa i përket Lopez dhe Affleck, dyshja kanë qenë në një vend të mrekullueshëm që nga ribashkimi i tyre. Çifti më parë ishin së bashku nga viti 2002 deri në 2004 para se të ndërprisnin fejesën e tyre.

“Muajt ​​e fundit kanë qenë një vorbull e vërtetë,” tha një burim i veçantë për Ne muajin e kaluar. “Ata janë të vetëdijshëm se disa cinikë ende e shikojnë atë si një vëmendje të madhe që bie shumë në sy dhe rrotullojnë sytë me shpejtësinë e gjithçkaje, por kjo nuk i shqetëson asnjë pikë. Ata janë plotësisht të përkushtuar për të ndërmarrë hapat e ardhshëm dhe për të kaluar pjesën tjetër të jetës së bashku ”.

Më 12 korrik, Lopez vuri në dukje se ajo më në fund është në një vend të përqëndruar në atë që e bën vërtet të lumtur.

“Sapo të arrish në pikën ku të pëlqen,” Kjo nuk është e përshtatshme për mua, ose kjo nuk ndihet mirë, ose më duhet të bëj një rregullim këtu. Kjo nuk ka të bëjë me askënd tjetër përveç meje, “tha ajo gjatë një interviste në Apple Music në atë kohë. “Pasi ta bëni këtë, gjërat fillojnë të bien në vend.”/Lajmi.net/