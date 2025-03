Aleanca ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë shqetëson Serbinë, kërkon sqarime të detajuara nga Tirana e Zagrebi

Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë (MPJ) ka reaguar duke e konsideruar “provokim” marrëveshjen për aleancën ushtarake të nënshkruar sot në Tiranë nga ministrat e Mbrojtjes të Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë.

MPJ e Serbisë përmes një komunikate ka thënë se do t’i dërgojë një kërkesë urgjente Ministrive të Punëve të Jashtme të Kroacisë dhe Shqipërisë për sqarim të detajuar në lidhje me nënshkrimin e memorandumit trepalësh për bashkëpunimin me Kosovën në fushën e mbrojtjes.

Me këtë marrëveshje, sipas vlerësimit të Ministrisë në Beograd, të dy vendet (Shqipëria dhe Kroacia) “ndërmorën hapa që cenojnë stabilitetin rajonal”.

Autoritetet në Beograd vlerësuan se iniciativa “paraqet një provokim të hapur dhe një shpërfillje të madhe të realitetit në terren”.

“Ne presim një përgjigje urgjente nga Zagrebi dhe Tirana për synimet reale dhe qëllimet përfundimtare të kësaj loje të rrezikshme ushtarako-sigurie. Serbia nuk do të lejojë asnjë veprim të njëanshëm që mund të rrezikojë integritetin tonë territorial, sigurinë e qytetarëve dhe paqen në rajon”, thuhet në deklaratë, transmeton Telegrafi.

Serbia e sheh si tepër domethënëse që dy nga fqinjët e saj, Kroacia dhe Shqipëria, kanë vendosur të nisin këtë marrëveshje dhe që një ftesë për t’iu bashkuar këtij bashkëpunimi i është dërguar edhe Bullgarisë.

Serbia pretendon se armatosja e njëanshme dhe bashkëpunimi ushtarak me struktura të paligjshme në territorin e Kosovës përbën shkelje të rëndë të rendit juridik ndërkombëtar dhe kërcënim të drejtpërdrejtë për paqen rajonale.

“Serbia nuk do ta pranojë këtë në heshtje. Si një shtet që, pavarësisht neutralitetit të tij ushtarak, është aktiv në luftën kundër terrorizmit dhe kërcënimeve moderne të sigurisë, Serbia ka qenë e gatshme të shqyrtojë mundësinë e bashkëpunimit të sinqertë me Kroacinë dhe Shqipërinë. Megjithatë, kjo iniciativë, e cila po zbatohet pa Serbinë, por me Prishtinën, përfaqëson provokim të hapur dhe shpërfillje të rëndë të realitetit në terren”, thuhet në deklaratë.

Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë vlerësoi se memorandumi ishte rezultat i “një strategjie që synonte izolimin e Serbisë”.

Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ndërsa është duke negociuar me Bashkimin Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën.

Marrëveshja e Ohrit e arritur në vitin 2023 ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ndër të tjera thotë se Serbia “nuk do ta kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare”.

Ministrat e Mbrojtjes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës nënshkruan një deklaratë në Tiranë më 18 mars, duke forcuar bashkëpunimin trepalësh dhe duke theksuar rëndësinë e përgjigjeve të përbashkëta ndaj sfidave të sigurisë, kërcënimeve hibride dhe rreziqeve të tjera që mund të rrezikojnë stabilitetin rajonal.

Deklarata përfshin, promovimin e aftësive mbrojtëse dhe bashkëpunimin midis industrive të mbrojtjes, forcimin e ndërveprimit nëpërmjet edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve, luftimin e kërcënimeve hibride, si dhe mbështetjen e plotë për integrimin euro-atlantik.

Siç u tha, është e hapur mundësia që anëtarët e tjerë t’i bashkohen Deklaratës.

