Aleanca Shqiptare, forca e dytë politike në Graçanicë

14/10/2025 11:31

Aleanca Shqiptare do të jetë forca e dytë politike në Kuvendin Komunal të Graçanicës.

Sipas të dhënave të KQZ-së në këtë komunë ku ka përfunduar numërimi i votave për subjektet politike, Aleanca Shqiptare ka marrë 2,458 vota apo 23,01%.

Në këtë komunë Lista Serbe ka numërin më të madh të votave për subjektet politike me 6, 839 vota apo 64,04%.

 

