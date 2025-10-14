Aleanca Shqiptare, forca e dytë politike në Graçanicë
Lajme
Aleanca Shqiptare do të jetë forca e dytë politike në Kuvendin Komunal të Graçanicës.
Sipas të dhënave të KQZ-së në këtë komunë ku ka përfunduar numërimi i votave për subjektet politike, Aleanca Shqiptare ka marrë 2,458 vota apo 23,01%.
Në këtë komunë Lista Serbe ka numërin më të madh të votave për subjektet politike me 6, 839 vota apo 64,04%.