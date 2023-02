Albumi i shqiptares Ava Max është për momentin i dyti më i dëgjuari në botë Këngëtarja shqiptare me renome botërore, Ava Max, ka publikuar pak ditë më parë albumin e saj më të ri me titull “Diamonds & Dancefloors”. Albumi i zhanrit ‘dance’ dhe ‘pop’ është pritur mirë nga publiku dhe menjëherë është ranguar lart në top listat ndërkombëtare. Aktualisht, albumi i artistes me origjinë nga Shqipëria është i dyti…