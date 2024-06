“Albulena me Nagavcin tu pi çaj e dënojnë gjysen e ni partie” – Valon Syla ironik për Byronë që e rrëzoi Kushtetuesja Analisti Valon Syla u shpreh i ashpër me partinë në pushtet të cilët synuan realizimin e Byrosë për Konfiskimin e Pasurisë, që u shpall e pavlefshme dje nga Kushtetuesja. “Këta dojnë me ta kry gjyqin me një thashethem. Del me një Byro ku Albulena me Nagavcin duke pi çaj e dënojnë gjysën e një partie…