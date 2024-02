Albulena Haxhiu takohet në Britani me Sekretarin Shtetëror për Drejtësi, Lord Alex Chalk Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, gjatë vizitës në Mbretërinë e Bashkuar është takuar me Sekretarin Shtetëror për Drejtësi, Lord Alex Chalk. Për këtë takim u bë e ditur në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë. Ajo gjatë takimit me homologun e saj britanik ka shprehur se Mbretëria e Bashkuar i jep Kosovës mbështetjee për reformën…