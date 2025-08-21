Albulena Haxhiu: Moscertifikimi i Listës Serbe është fitore për demokracinë dhe sigurinë në Kosovë
Ministrja në detyrë e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka reaguar pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos e certifikuar Listën Serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale, duke e cilësuar këtë vendim si një “fitore të rëndësishme për demokracinë, për integritetin e procesit zgjedhor dhe për sigurinë qytetare e shtetërore”.
Sipas saj, Lista Serbe në mënyrë të përsëritur ka vepruar kundër rendit demokratik dhe parimeve kushtetuese të Republikës së Kosovës. Ajo theksoi se ky subjekt politik nuk përfaqëson interesin qytetar, por është “dorë e zgjatur e Vuçiqit”, transmeton lajmi.net
“Sulmi terrorist në Banjskë, i organizuar nga kryetari faktik i saj, kryekrimineli Milan Radoiçiq, është një nga aktet terroriste ndaj të cilave Republika e Kosovës vepron me vendosshmëri,” tha Haxhiu, duke argumentuar se moscertifikimi i Listës Serbe është vendim i drejtë dhe legjitim.
Ministrja shtoi se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara të sigurojnë një proces zgjedhor të drejtë dhe demokratik, ku “pjesëmarrja politike është e mundur vetëm për subjektet që respektojnë ligjin, Kushtetutën dhe sovranitetin e vendit”.
