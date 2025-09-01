Albulena Haxhiu ia përplas “fytyrës” Rohdes që i kritikoi për urat : S’mund t’na tregojë ai për këto

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Hahxiu, tha se ka deputetë nga opozita që thonë “si po mund ta duroni presionin ndërkombëtar”.

Ajo ka thënë se nëse ne e themi qëndrimin tonë nuk do të thotë se jemi kundër ndërkombëtarëve.

E pyetur në “Kanal 10”, për deklaratën e ambasadorit gjerman Rohde rreth ndërtimit të urave, ajo tha se është gabim.

“Gabim, nuk është çështje e ambasadorit gjerman. Nuk mundet me na tregu për këtë ambasadori gjerman. Paramendo me deklaru kështu amabsadori jonë në gjermani menjëherë jam e bindur dërgojnë notë proteste dhe kërkojnë tërheqjen e tij”, ka thënë Haxhiu.

September 1, 2025

