Albulena Haxhiu “e padëshiruar” për kryekuvendare – PDK, LDK e AAK të palëkundura edhe për seancën e nesërme konstituive A do të jetë 23 prilli tentativa e fundit që deputetët e Kuvendit do të mblidhen për të arritur një marrëveshje që çon në formimin e institucioneve të reja? Tani kur po bëhen gati tre muaj që nga data e zgjedhjeve- Kosova po vazhdon të jetë me drejtues në detyrë, e institucione ende të paformuara.…