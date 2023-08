Albion Rrahmani me mbrëmjen e jetës deri më tani, dy gola në debutim me Rapidin e Bukureshtit Albion Rrahmani e ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme karrierën në Rumani. Ishi i Malishevës e Ballkanit ka realizuar dy herë në debutim me ekipin e tij të ri, përcjell lajmi.net. I mjaftuan 19 minuta lojë që të gjejë rrugën e golit. Në minutën e 46′ u inkuadrua, kurse në të 65′…