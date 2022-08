Albion Pllana “Ylli i Javës” në Superligë Federata e Futbollit e Kosovës së bashku me sponsorin e Superligës, Albi Mall, pas çdo xhiroje do të shpallin “Yllin e Javës”. Vlerësimi do të bëhet nga Komisioni treanëtarësh nga Liga e Veteranëve të Futbollit të Kosovës. Këtë javë komisioni në përbërje: Shyqeri Salihu nga KFV Lipjani, Bujar Asllani nga KFV Ferizaj dhe Zenel Shabani…