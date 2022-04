“Albini e theu premtimin” – Molliqaj tregon çfarë dakordësie pati në VV për rastin e Astrit Deharit

“Astrit Dehari është përgjegjësi e shtetit. Në të gjitha deklarimet tona qysh në ditën e para pas rastit ne kemi thënë se është përgjegjësi e shtetit ajo që ka ndodhur me Astrit Deharin. Ne nuk kemi thënë asnjëherë nëse është vrasje apo vetëvrasje”, tha Molliqaj në “Debat Plus” me Ermal Pandurin në RTV Dukagjini.

Ai thotë se që nga arrestimi i Astrit Deharit, deri në vdekjen e tij, vetëm dy veta kanë folur nga LVV.

“Vetëm unë dhe Visar Ymeri nga LVV kemi folur publikisht për arrestimin e Astrit Deharit. Për tre muaj Albini, Albulena, Glauku, Xhelali nuk kanë pasur asnjë paraqitje publike për rastin”.

Molliqaj thotë se në paraqitjen e parë publike të Albin Kurtit pasi Dehari kishte ndërruar jetë ishin dakorduar për atë çka do të thuhej në “Interaktiv”.

“Jemi mbledhur rreth 10 veta dhe kemi diskutuar se çfarë do të themi. Jemi pajtuar që rasti të mos quhet as vrasje e as vetëvrasje, por përgjegjësia për vdekjen e Astritit bie mbi shtetin. Hetimi do ta zbardhte cila është. Albini ishte personi i parë që ka folur në kundërshtim me dakordimin e të gjithëve. Por sot nuk flet më”.

Ish-sekretari i LVV-së thotë se megjithatë thotë se problemet mes Kurtit dhe tashmë anëtarëve të PSD-së kanë ndodhur tri javë para vdekjes së Deharit.