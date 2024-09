Albina Kelmendi njofton se ka gati albumin e parë, ja kur do ta publikojë Këngëtarja Albina Kelmendi, ka bërë të ditur se së shpejti do të publikojë albumin e saj të parë. Data e publikimit do të jetë me 10 tetor. Ajo ka bërë të ditur se të gjitha këngët janë solo dhe se nuk ka bashkëpunime. “Shumë të vështirë e kom me zgjedh këngën e preferume veç e…