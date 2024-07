“Albin mos me konë ti s’isha la unë qetu hiç”, Bajqinovci me një video të një qytetari në Ujman godet opozitën Deputeti i VV’së, Mefail Bajqinovci ka shpërndarë një video të një qytetari duke u freskuar në Liqenin e Ujmanit. “Albin mos me kon ti, s’isha la unë qetu hiç”, dëgjohet të ketë thënë qytetari, e me këtë, Bajqinovci po godet opozitën. “PDK-LDK-AAK-Nisma-AKR-Lista Serbe dikur ishin pajtuar që ta ndajnë (share) Liqenin e Ujmanit me Serbinë.…