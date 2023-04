Albin Kurti udhëton jashtë vendit me klasë ekonomike, Fero publikon fotografi të tij bashkë me Arbenitën Kryeministri i vendit, Albin Kurti shpesh herë është komentuar për udhëtimet e tij jashtë vendit në klasën ekonomike, e jo në atë biznesore. Së fundi, reperi Fero ka publikuar një fotografi nga një linjë udhëtimi ku aty shihet Kurti dhe e dashura e Feros, Arbenita. Fero i vendosi disa emotika ku qeshte me lot, me…