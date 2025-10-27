Albin Kurti thërret konferencë për media në Qeverinë e Kosovës
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka thirru konferencë për media. Konferenca do të mbahet në ora 17:00 në Qeverinë e Kosovës. Duhet përkujtuar që dje i mandatuari Albin Kurti dështoi që të zgjedhë qeverinë e re të vendit- pasi kabineti i propozuar nga ai mori vetëm 56 vota për./Lajmi.net/
Lajme
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka thirru konferencë për media.
Konferenca do të mbahet në ora 17:00 në Qeverinë e Kosovës.
Duhet përkujtuar që dje i mandatuari Albin Kurti dështoi që të zgjedhë qeverinë e re të vendit- pasi kabineti i propozuar nga ai mori vetëm 56 vota për./Lajmi.net/