Albin Kurti thërret konferencë për media në Qeverinë e Kosovës

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka thirru konferencë për media. Konferenca do të mbahet në ora 17:00 në Qeverinë e Kosovës. Duhet përkujtuar që dje i mandatuari Albin Kurti dështoi që të zgjedhë qeverinë e re të vendit- pasi kabineti i propozuar nga ai mori vetëm 56 vota për./Lajmi.net/

Lajme

27/10/2025 14:48

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka thirru konferencë për media.

Konferenca do të mbahet në ora 17:00 në Qeverinë e Kosovës.

Duhet përkujtuar që dje i mandatuari Albin Kurti dështoi që të zgjedhë qeverinë e re të vendit- pasi kabineti i propozuar nga ai mori vetëm 56 vota për./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2025

Ndalohet për 48 orë prokurori Beqë Shala që dyshohet për marrje...

October 27, 2025

Abdixhiku takohet me Limajn: Ishte takim i shkëlqyeshëm me një mik...

October 27, 2025

Kusari-Lila: Ka ende kohë që deputetët e caktuar ta votojnë Kurtin...

Lajme të fundit

Ndalohet për 48 orë prokurori Beqë Shala që...

Abdixhiku takohet me Limajn: Ishte takim i shkëlqyeshëm...

Kusari-Lila: Ka ende kohë që deputetët e caktuar...

Ministrja Kumbaro e uroi Aliun për postin e ri e më pas e fshiu postimin