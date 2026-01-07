Albin Kurti njëriu më i votuar në Kosovë, mbi 400 mijë vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit
Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherit kryeministër në detyrë, Albin Kurti, në zgjedhjet e 28 dhjetorit e ka thyer rekordin e tij, që e kishte vendosur në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, si lideri më i votuar ndonjëherë në Kosovë.
Nga numërimi i 99,82 përqind të votave, Kurti ka marrë 400 mijë e 189 vota.
Në zgjedhjet e rregullta të 9 shkurtit, Kurti fitoi 337.791 vota, duke thyer rekordin e deriatëhershëm të presidentes Vjosa Osmani (300.756 vota).
Në zgjedhjet që u mbajtën më 25 dhjetor, Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit ka dalë fituese me 50.97 përqind të votave.