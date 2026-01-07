Albin Kurti njëriu më i votuar në Kosovë, mbi 400 mijë vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherit kryeministër në detyrë, Albin Kurti, në zgjedhjet e 28 dhjetorit e ka thyer rekordin e tij, që e kishte vendosur në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, si lideri më i votuar ndonjëherë në Kosovë. Nga numërimi i 99,82 përqind të votave, Kurti ka marrë 400 mijë e 189 vota. Në…

Lajme

07/01/2026 22:15

Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherit kryeministër në detyrë, Albin Kurti, në zgjedhjet e 28 dhjetorit e ka thyer rekordin e tij, që e kishte vendosur në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, si lideri më i votuar ndonjëherë në Kosovë.

Nga numërimi i 99,82 përqind të votave, Kurti ka marrë 400 mijë e 189 vota.

Në zgjedhjet e rregullta të 9 shkurtit, Kurti fitoi 337.791 vota, duke thyer rekordin e deriatëhershëm të presidentes Vjosa Osmani (300.756 vota).

Në zgjedhjet që u mbajtën më 25 dhjetor, Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit ka dalë fituese me 50.97 përqind të votave.

Artikuj të ngjashëm

January 7, 2026

Përfundon numërimi i votave me postë, kaq votat morën partitë

January 7, 2026

Kurti pa dal në terren paralajmëron natë kritike me ngrica, thirrje...

January 7, 2026

Skenari më i mundshëm i ndarjes finale të mandateve në bazë...

Lajme të fundit

Përfundon numërimi i votave me postë, kaq votat morën partitë

Kurti pa dal në terren paralajmëron natë kritike...

Skenari më i mundshëm i ndarjes finale të...

Mehmetaj për Abdixhikun: Po të mbetet kryetar i...