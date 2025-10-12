Albin Kurti nesër del në konferencë për media
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti nesër do të dal në konferencë për media, pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve lokale.
Kurti do të dal nesër në ora 10:00 në konferencë për media, në selinë qendrore të VV-së, transmeton lajmi.net.
Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i VV-së, Arlind Manxhuka përmes një postimi.
“Te henen, ne 10:00, LV mban konference per media ne te cilen flet Kryeministri Albin Kurti. Konferenca mbahet ne seline qendrore te LV-se. Ftojme mediat ta percjellin.”, tha Manxhuka./lajmi.net/