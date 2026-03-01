Albin Kurti nën “presion online”për të propozuar Vjosa Osmanin: Kur e propozon po duam me ditë
Në seksionin e komenteve nën postimin e Kurtit dhe videon live, qytetarët i bëjnë thirrje të propozojë Osmanin për presidente.
Pas publikimit të fjalimit të Albin Kurtit në postimin e tij dhe në videon live të mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizja Vetëvendosje, seksioni i komenteve është mbushur me thirrje nga qytetarët që Kurti të propozojë Vjosa Osmanin për presidente.
Komentuesit reaguan pas fjalimit ku Kurti theksoi se një figurë unifikuese për postin e presidentit do të ishte Murat Jashari, duke e përshkruar atë si një kandidat gjithëpërfshirës dhe unifikues. Megjithatë, përdoruesit e rrjeteve sociale shprehën qartë dëshirën që Vetëvendosje të mbështesë Osmanin si kandidatin e saj për presidencë.
Derisa komente të shumta insistojnë për Osmanin, Vetëvendosje ende nuk ka shpallur një emër zyrtar për kandidaturën e saj.