Albin Kurti nën “presion online”për të propozuar Vjosa Osmanin: Kur e propozon po duam me ditë

Në seksionin e komenteve nën postimin e Kurtit dhe videon live, qytetarët i bëjnë thirrje të propozojë Osmanin për presidente. Pas publikimit të fjalimit të Albin Kurtit në postimin e tij dhe në videon live të mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizja Vetëvendosje, seksioni i komenteve është mbushur me thirrje nga qytetarët që Kurti të propozojë Vjosa…

Lajme

01/03/2026 21:48

Në seksionin e komenteve nën postimin e Kurtit dhe videon live, qytetarët i bëjnë thirrje të propozojë Osmanin për presidente.

Pas publikimit të fjalimit të Albin Kurtit në postimin e tij dhe në videon live të mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizja Vetëvendosje, seksioni i komenteve është mbushur me thirrje nga qytetarët që Kurti të propozojë Vjosa Osmanin për presidente.

Komentuesit reaguan pas fjalimit ku Kurti theksoi se një figurë unifikuese për postin e presidentit do të ishte Murat Jashari, duke e përshkruar atë si një kandidat gjithëpërfshirës dhe unifikues. Megjithatë, përdoruesit e rrjeteve sociale shprehën qartë dëshirën që Vetëvendosje të mbështesë Osmanin si kandidatin e saj për presidencë.

Derisa komente të shumta insistojnë për Osmanin, Vetëvendosje ende nuk ka shpallur një emër zyrtar për kandidaturën e saj.

Artikuj të ngjashëm

March 1, 2026

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë nesër në Kosovë, pritet nga Haxhiu

March 1, 2026

Shpërthim pranë një anije turistike me mijëra persona në Abu Dhabi

March 1, 2026

Emiratet e Bashkuara Arabe mbyllin ambasadën në Teheran

March 1, 2026

Izraeli thotë se e ka ‘çmontuar’ shtabin iranian të luftës

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë nesër në Kosovë, pritet nga Haxhiu

Shpërthim pranë një anije turistike me mijëra persona në Abu Dhabi

Emiratet e Bashkuara Arabe mbyllin ambasadën në Teheran

Vuçiq: Me Kurtin s’kam pasur kurrë takime të këndshme