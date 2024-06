Albin Kurti në ballë të marshit të “Parada e Krenarisë” Me sloganin “Kemi qenë dhe do t’jemi” ka nisur mbledhja në sheshin e Prishtinës për të shënuar Javën e Krenarisë për këtë vit. Me paradën e sotme në shesh do të përmbyllet Java e Krenarisë për këtë vit. Në paradë po marrin pjesë edhe figurat politike si kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ministrja e Drejtësisë,…