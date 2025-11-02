Albin Kurti bën homazhe për Fatos Nanon në Tiranë, me të edhe Albulena Haxhiu
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka bërë homazhe në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, në nderim të ish-kryeministrit të Shqipërisë, Fatos Nano, i cili vdiq të premten në moshën 73-vjeçare.
Së bashku me të ishte Albulena Haxhiu, nënkryetarja e Kuvendit.
Kurti u ndal edhe për të shkruar në librinë e zisë për ish-kryeministrin dhe liderin historik të Partisë Socialiste të Shqipërisë.