Albian Hajdari i bashkohet Kombëtares së Kosovës, Agim Ademi: Mirë se vjen, Albian, Kosova është më e fortë me ty

I pari i Federatës Kosovare të Futbollit, Agim Ademi i uroi mirëseardhje Albian Hajdarit. Ademi tha se Kombëtarja e Kosovës ka fituar një zemër të re në fushë dhe një muri të ri në mbrojtje. Agim Ademi tha se Albian Hajdari mori vendimin e madh për t’iu bashkuar fanellës së dardanëve, transmeton lajmi.net. MIRË SE…

29/09/2025 13:02

I pari i Federatës Kosovare të Futbollit, Agim Ademi i uroi mirëseardhje Albian Hajdarit.

Ademi tha se Kombëtarja e Kosovës ka fituar një zemër të re në fushë dhe një muri të ri në mbrojtje.

Agim Ademi tha se Albian Hajdari mori vendimin e madh për t’iu bashkuar fanellës së dardanëve, transmeton lajmi.net.

MIRË SE VJEN, ALBIAN HAJDARI! 🇽🇰💙⚽️

Kombëtarja e Kosovës ka fituar një zemër të re në fushë dhe një muri të ri në mbrojtje. Qendërmbrojtësi i talentuar i Hoffenheim-it, Albian Hajdari, ka marrë vendimin e madh për t’u bashkuar me fanellën dardane.

Albiani iu bashkua rrënjëve të tij, duke u kthyer në shtëpinë e tij, Kosovën.

Hajdari, i rritur në futbollin zviceran e me një karrierë premtuese në Bundesligë, tani ka zgjedhur që të shkruajë historinë e tij me fanellën dardane.

Vendimi i tij është një mesazh i qartë: Kosova është foleja e ngrohtë dhe zemra gjithmonë rreh më fort për atdheun.

Mirë se vjen, Albian! Kosova është më e fortë me ty! 🙌🔥🇽🇰

#bashkëpërkosovën./Lajmi.net/

