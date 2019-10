Alban Skenderaj paralajmëron diçka interesante

View this post on Instagram

Duke xhiruar dicka interesante! 🇦🇱🇮🇹 Mesa duket kjo eshte java Italiane per mua pasi mbas performances ne Firenze, do jem disa dite me familjen time ne Pistoia, te shtunen serish ne nje koncert ne teatrin te Aglianes, nje zone qe une njoh shume mire dhe te henen ne Tirane do kem kenaqesine te jem pjese dhe te nderohem me nje cmim ne nje event per promovimin e gjuhes italiane nga Ambasada Italiane ne Shqiperi. Jam i bindur se shume nga ju, ashtu si une, ne menyre direkte apo indirekte jane influacuar dhe frymezuar ne jete nga kjo gjuhe melodioze dhe ky shtet i cili ka qene, eshte dhe do te jete mik i shqiptareve. Me krenari mund te them tashme se shqiptaret qe jetojne ne Itali jane intergruar ne menyre shembullore ndersa ata qe jetojne ne Shqiperi si per muziken, kinematigrafine, moden, ushqimin etj e ndjejne Italine afer me shume se cdo shtet tjeter. A quanto pare questa in corso è per me la settimana italiana. Dopo una performance a Firenze starò a Pistoia qualche giorno con la mia famiglia, sabato prossimo terrò di nuovo un concerto al teatro di Agliana, un paese che conosco molto bene e lunedì, a Tirana, avrò il piacere di far parte di un evento ed essere premiato dall’Ambasciata Italiana in Albania per la promozione della lingua italiana. Sono convinto che tanti di voi, così come anch’io, in maniera diretta oppure indiretta siamo stati ispirati da questa lingua melodiosa e questo paese che è stato e sarà a fianco degli albanesi. Posso dire con orgoglio che gli albanesi che vivono in Italia si sono integrati in maniera esemplare, quelli che vivono in Albania, sia per la musica, la cinematografia, la moda, il cibo ecc sentono l’Italia molto vicina di qualsiasi altro paese 🇦🇱🇮🇹