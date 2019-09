Alban Skënderaj me padurim pret koncertin recital në Tiranë

Alban Skënderaj ka publikuar një video në Instagram, të cilën e ka shkëputur nga një prej koncerteve të tij, shkruan lajmi.net.

Përmes asaj videoje, këngëtari tha se pret me padurim të përjetojë sërish emocionin e njëjtë që ia ka dhuruar publiku nga koncerti i kaluar.

“Kur endrra kthehet ne realitet dhe realiteti ne enderr”. Nje nga momentet me te bukura te jetes dhe karrieres time.

Mezi pres te riperjetoj keto emocione me nje spektakel dhe atmosfere te re por qe do te vij tek ju me te njejten energji dhe perkushtim”, ka shkruar ai.

Për ndryshe, koncerti i radhës i Alban Skënderajt do të mbahet më 27 shtator në Amfiteatrin e Liqenit në Tiranë. /Lajmi.net/