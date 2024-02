Alban Skenderaj me fjalë romantike për Miriamin: Jeta me ty është çdo ditë një Shën Valentin Këngëtari i njohur, Alban Skenderaj, ka postuar në ‘Instagram’ disa foto më gruan e tij, Miriam Canin, për “Ditën e të dashuruarve”. Fotografitë janë të dasmës së tyre dhe njëra shumë më e vjetër e çiftit, shkruan lajmi.net. “Jeta me ty është çdo ditë një Shën Valentin”, ka shkruar Albani në postimin e tij. Ndryshe,…