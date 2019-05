Alban Skënderaj jep detaje lidhur me koncertin që do ta mbajë në Prishtinë

View this post on Instagram

Te dashur miq te interesuar per koncertin simfonik “HAPESIRA E NJE ENDRRE” i cili mbahet me date 19 qershor, Salla “1 Tetori”, Prishtine. Edhe kete here jemi munduar qe t’i japim akses ne blerjen e biletave cdo personi jo vetem ne Prishtine por edhe ne Kosove, Shqiperi e Diaspore pasi nje produksion i tille synon permasa kombetare duke marr parasysh pamundesine per t’u realizuar ne qytete te tjera. Ju njoftoj se biletat dalin ne shitje KETE TE SHTUNE , DATE 1 QERSHOR. Biletat mund ti gjeni ne: Piken e shitjes ne Sallen “1 Tetori”, Prishtine, orari: 10:00 – 20:00 Online nga kudo ju jeni ne www.pentagrami.al Te gjitha pikat Moneta – Moneygram ne Kosove Rave Travel (Kosove) Te gjitha pikat EasyPay ne Shqiperi Per shume info: [email protected] Ju jam pafund mirenjohes per interesimin e madh qe keni treguar dhe ju premtoj se do t’ju dhurojme nje shfaqje ne maksimumin e emocionit, energjise dhe profesionalizmit.