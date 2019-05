Alban Skënderaj dhe Miriam Cani kurorëzojnë dashurinë me martesë

Miriam Cani i ka publikuar disa imazhe të reja në Instagram në të cilat shihet me bashkëshortin e saj, Alban Skënderajn dhe vajzën e tyre Ameli, shkruan lajmi.net.

Fotot janë shkëputur nga një moment tejet i veçantë, ai kur dyshja pas shumë vitesh edhe e kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë.

Këtë e bëri të ditur Miriami nëpërmjet postimit të fundit në Instagram.

“PO! U deshen 12 vite qe te quheshim zyrtarisht Burre e Grua por ne zemer kemi qene dhe jemi ende ata dy te rinj endrrimtare qe pertej ceremonive gjithmone e kane ndjere thelle ne shpirt se jane bere per njeri-tjetrin.U deshen 12 vite te thonim PO perpara Zotit dhe njerezve qe na duan por ne te vertete zemrat kane thene pergjithmone PO nga momenti i puthjes se pare! U deshen 12 vite te vishnim kostumin dhe fustanin e nuserise e te shkembenim unazat kur nderkohe kemi jetuar nen lekuren e njeri-tjetrit cdo gezim e hidherim dhe kemi ndare cdo te mire e te keqe qe jeta na ka ofruar. Fati dhe shpirti donin qe ky moment i shenuar te merrte jete pikerisht aty ku ne vitin 2013 ai propozim i pazakonte na la per pak pa fryme te dyve, por kete here jo ne boten e magjishme nenujore por vetem pak metra me larg, ne siperfaqen e nje ishulli te pa banuar. Nje pike e bardhe ne mes te oqeanit. Zhveshur nga te gjitha dekoret e krijuara nga dora e njeriut dhe veshur nga bukurite perrallore qe ka krijuar dora e Zotit.

Duhet te prisnim 12 vite qe kjo dite te merrte kuptimin e plote te saj me prezencen e engjellit tone, Amelise. PO … deri sa vdekja te na ndaje!7 Maj, 2019”, ka shkruar ajo./Lajmi.net/