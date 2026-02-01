“Alba të lutem, thuaji Limit…” – mesazhi viral i influenceres shqiptare në Londër

Influencuesja shqiptare, Ion Daci, që jeton në Londër, është bërë protagoniste e një videoje virale në Instagram lidhur me Big Brother VIP Kosova. Në pamjet e publikuara, ajo shihet duke mbajtur pankarta në rrugët e njohura të kryeqytetit britanik. Njëra pankartë mbante mbishkrimin "Alba please", duke treguar mbështetjen e saj për banoren, ndërsa tjetra për…

ShowBiz

01/02/2026 16:02

Influencuesja shqiptare, Ion Daci, që jeton në Londër, është bërë protagoniste e një videoje virale në Instagram lidhur me Big Brother VIP Kosova.

Në pamjet e publikuara, ajo shihet duke mbajtur pankarta në rrugët e njohura të kryeqytetit britanik.

Njëra pankartë mbante mbishkrimin “Alba please”, duke treguar mbështetjen e saj për banoren, ndërsa tjetra për Limit kishte një mesazh të ashpër në anglisht: “Tell Limi to f*ck off”.

Videoja është parë mbi 500 mijë herë që nga pasditja e djeshme dhe është shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke tërhequr shumë komente dhe reagime nga ndjekësit e showbiz-it.

Ky veprim i influencueses tregon reagimin e pjesës së audiencës ndaj situatave të tensionuara brenda shtëpisë së BBVK, si dhe mënyrën kreative me të cilën ata zgjedhin të shprehin opinionin e tyre nga diaspora, pa u kursyer në shprehje.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by GANGSTER CLUB (@__gangster_club__)

