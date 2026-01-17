Alba: Po u martova, martohem vetëm me Limin, me asnjë tjetër
Alba dhe Hygerta kanë diskutuar lidhur me relacionet e tyre me ish-partnerët. Ishte Alba, ajo që tha se nëse nuk martohet me Limin, nuk martohet me askënd tjetër. Derisa, Hygerta foli edhe për relacionin e saj me ish-burrin. “Në rast se ai ka zgjedhur një jetë tjetër me femra të tjera, rrugën e mbarë ta…
“Në rast se ai ka zgjedhur një jetë tjetër me femra të tjera, rrugën e mbarë ta ketë, unë preferoj të jem beqare, do të adoptoj fëmijë dhe do të jetojë e lumtur me familjen time, Oj Hygertë unë kam vendosur për jetën time. Jam 29 vjeçare. S’mund të bëj fëmijë me dikë që s’e du”, tha Alba.
“Po boll se s’maron jeta me një mashkull se latë nam. E kam pas dashtë edhe unë, kam pas vdes pas burrit. Fare, fare s’kam ndjesi. Hiç. Nuk e du, o gocë, sepse koha shëron gjithçka. Patjetër kam respekt është babi i fëmijës tim. Po qesh nganjëherë kur them, budalla kam qenë”, tha Hygerta.