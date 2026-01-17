Alba: Po u martova, martohem vetëm me Limin, me asnjë tjetër

Alba dhe Hygerta kanë diskutuar lidhur me relacionet e tyre me ish-partnerët. Ishte Alba, ajo që tha se nëse nuk martohet me Limin, nuk martohet me askënd tjetër. Derisa, Hygerta foli edhe për relacionin e saj me ish-burrin. “Në rast se ai ka zgjedhur një jetë tjetër me femra të tjera, rrugën e mbarë ta…

ShowBiz

17/01/2026 23:30

Alba dhe Hygerta kanë diskutuar lidhur me relacionet e tyre me ish-partnerët.

Ishte Alba, ajo që tha se nëse nuk martohet me Limin, nuk martohet me askënd tjetër.

Derisa, Hygerta foli edhe për relacionin e saj me ish-burrin.

“Në rast se ai ka zgjedhur një jetë tjetër me femra të tjera, rrugën e mbarë ta ketë, unë preferoj të jem beqare, do të adoptoj fëmijë dhe do të jetojë e lumtur me familjen time, Oj Hygertë unë kam vendosur për jetën time. Jam 29 vjeçare. S’mund të bëj fëmijë me dikë që s’e du”, tha Alba.

“Po boll se s’maron jeta me një mashkull se latë nam. E kam pas dashtë edhe unë, kam pas vdes pas burrit. Fare, fare s’kam ndjesi. Hiç. Nuk e du, o gocë, sepse koha shëron gjithçka. Patjetër kam respekt është babi i fëmijës tim. Po qesh nganjëherë kur them, budalla kam qenë”, tha Hygerta.

Artikuj të ngjashëm

January 17, 2026

Debat i fortë në BBVA: Miri paralajmëron padi ndaj Kejsit për shpifje

January 17, 2026

“Nuk kam pas nevojë për me dal në qaso klipe” –...

January 17, 2026

Arditi shpërthen në lot, i emocionuar nga tingujt e muzikës

January 17, 2026

‘Jo të bëni komplot, ndoshta jeni diçka bashkë’ – Dolce...

January 17, 2026

Alba dhe Limi pas përballjes së fortë përqafohen

January 17, 2026

Bia mbyll rrugëtimin në Big Brother Vip Kosova 4

Lajme të fundit

Moti për të dielën

Zyrtare: Damir Milacic, trajneri i ri i Pejës

Kurti përkujton Smajl Hajdarajn: Mbetet shumë me rëndësi...

Ministri i Qeverisë “Kurti 2” afër ta humbas...