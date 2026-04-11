Alba: Mateo fitues i dështuar, jam për Selin
Vetëm një javë na ndan nga finalja e madhe e “Big Brother VIP Albania” dhe ethet e garës nuk po i ndiejnë vetëm banorët apo ndjekësit besnikë, por edhe figurat e tjera publike e ish-banorët. Së fundmi, Alba Pollozhani, ish-banorja e sezonit të katërt të “Big Brother VIP Kosova”, ka vendosur të ndajë analizën e saj mbi pretendentët e çmimit të madh. Përmes një postimi në llogarinë e saj në Instagram, ajo u është përgjigjur pyetjeve të ndjekësve duke bërë një përshkrim të shkurtër por mjaft thelbësor për secilin prej protagonistëve të mbetur, pa i kursyer mendimet e drejtpërdrejta dhe ironinë.
Duke nisur nga Rogerti, Alba e sheh atë si një “fitues në tentativë përgjithmonë”, duke lënë të kuptohet se sado që mundohet apo sado afër të jetë, ai mbetet gjithmonë vetëm në përpjekje. Nga ana tjetër, për Selin ka një vlerësim shumë më të lartë, duke e cilësuar atë si “trimëreshë”. Sipas Albës, ajo do të ishte një fituese e padiskutueshme e garës nëse nuk do t’i “priteshin këmbët” nga dalja e Gimbos nga shtëpia, e cila duket se e ka penalizuar disi në lojë. Megjithatë, ajo pranon hapur se dëshira e saj personale është që pikërisht Selin të shpallet fituese e këtij edicioni.
Kritikat më të ashpra duket se i ka ruajtur për Mateon, të cilin e quan prerë një “fitues të dështuar”. Ish-banorja mendon se ai po përpiqet të dalë mirë te publiku duke luajtur rolin e “qaramanit” që ankohet në spektakle për distancimin e Brikenës nga ai. Madje, ajo shton një thumbim tepër të qartë duke u shprehur se “mashkulli burrë nuk ankohet”. Për vetë Brikenën nga ana tjetër ka një përfundim më të butë, duke e parë thjesht si “fituesen e bukurisë së zemrës” e jo si formatin e lojtares që dominon lojën për të fituar.
Ndërsa verdiktin final e thekson te Miri. Alba parashikon se ai do të jetë fituesi i këtij edicioni, ndonëse e mbyll mendimin e saj duke e konsideruar si një “fitues formal” për ata që dinë të lexojnë e kuptojnë mes rreshtave se çfarë po ndodh me lojën. Tani mbetet vetëm të presim për të parë nëse parashikimi i saj do të përputhet vërtet me votën finale të publikut në natën e madhe.