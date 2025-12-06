Alba kërkon largimin e Labit nga shtëpia
Banores së BBVK4, Albës, duket se nuk po i shkon muhabeti me këngëtarin Labin.
Kjo pasi e njëjta ka kërkuar largimin e tij nga shtëpia më e famshme në vend e më gjerë.
Alba po bisedonte me Londrimin, i cili po i tregonte asaj për një kërcënim që ky i fundit tha se ia ka bërë Labi.
“Ndoshta mund ta keni keqkuptuar, por nëse e ka kërcënuar vërtet, unë them të përjashtohet ai njeri”, tha Alba.