Alba kërkon largimin e Labit nga shtëpia

ShowBiz

06/12/2025 22:47

Banores së BBVK4, Albës, duket se nuk po i shkon muhabeti me këngëtarin Labin.

Kjo pasi e njëjta ka kërkuar largimin e tij nga shtëpia më e famshme në vend e më gjerë.

Alba po bisedonte me Londrimin, i cili po i tregonte asaj për një kërcënim që ky i fundit tha se ia ka bërë Labi.

“Ndoshta mund ta keni keqkuptuar, por nëse e ka kërcënuar vërtet, unë them të përjashtohet ai njeri”, tha Alba.

