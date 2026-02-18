Alba gatuan hallve për Natën e Ramazanit
Ish-banorja e ‘BBVK’, Alba Pollozhani, ka bërë paraqitjen e radhës në Instagram. Ajo publikoi pamje nga kuzhina ku shihet duke gatuar hallve. ‘Cfare eshte’, ishte pyetja e saj drejtuar ndjekësve. Ndryshe, Alba gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme ka deklaruar se dëshiron t’i përkushtohet fesë islame, duke u mbuluar ashtu siç e kërkon feja, por…
ShowBiz
Ish-banorja e ‘BBVK’, Alba Pollozhani, ka bërë paraqitjen e radhës në Instagram.
Ajo publikoi pamje nga kuzhina ku shihet duke gatuar hallve.
‘Cfare eshte’, ishte pyetja e saj drejtuar ndjekësve.
Ndryshe, Alba gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme ka deklaruar se dëshiron t’i përkushtohet fesë islame, duke u mbuluar ashtu siç e kërkon feja, por deri më tani nuk ka marr ndonje hap.