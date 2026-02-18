Alba gatuan hallve për Natën e Ramazanit

Ish-banorja e ‘BBVK’, Alba Pollozhani, ka bërë paraqitjen e radhës në Instagram. Ajo publikoi pamje nga kuzhina ku shihet duke gatuar hallve. ‘Cfare eshte’, ishte pyetja e saj drejtuar ndjekësve. Ndryshe, Alba gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme ka deklaruar se dëshiron t’i përkushtohet fesë islame, duke u mbuluar ashtu siç e kërkon feja, por…

ShowBiz

18/02/2026 20:09

Ish-banorja e ‘BBVK’, Alba Pollozhani, ka bërë paraqitjen e radhës në Instagram.

Ajo publikoi pamje nga kuzhina ku shihet duke gatuar hallve.

‘Cfare eshte’, ishte pyetja e saj drejtuar ndjekësve.

Ndryshe, Alba gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme ka deklaruar se dëshiron t’i përkushtohet fesë islame, duke u mbuluar ashtu siç e kërkon feja, por deri më tani nuk ka marr ndonje hap.

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

Aksidentohet Xheneta?

February 18, 2026

Leonora Jakupi me mesazh të fortë: Të pafajshëm krerët e UÇK-së

February 18, 2026

Në natën e Ramazanit Selvija përlot me dedikimin për Shpatin: Lutuni...

February 18, 2026

Takimi emocionues i Stenaldos me të vëllanë në Big Brother pas shumë vitesh

Lajme të fundit

Daut Haradinaj bën thirrje që politika të mos ndikojë në vendimin e Hagës

Babi i Marigona Osmanit kërkon rikthimin e dënimit...

Nëna e Marigona Osmanit rrëfen momentet e fundit...

Gjendet pa shenja jetë një person në Prishtinë