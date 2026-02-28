Alba flet për raportin me Limin: Zoti na sjell njerëz të ndryshëm për të na dhënë mesazhe të ndryshme
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani, është pyetur lidhur me raportin e saj me Limin.
Në “Prive në Klan Kosova”, sjo u shpreh se çdo marrëdhënie në jetë ka ciklin e vet dhe se çdo person që takojmë sjell një mesazh të caktuar.
“Çdo marrëdhënie në jetë është një cikël në jetën e njeriut dhe Zoti na sjell njerëz të ndryshëm për të na dhënë mesazhe të ndryshme”, tha ajo.
Tutje, Alba kishte edhe një mesazh për vajzat që mund të jenë duke kaluar situata të ngjashme me të.
“Për të gjitha femrat dua vetëm diçka: në rast se jeni në momentet siç kam kaluar unë, dua t’ju them besoni brenda vetes, sepse ditë më të mira kanë për të ardhur për të gjitha”.