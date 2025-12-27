Alba flet për kohën kur ishte e martuar: Zgjohesha në orën 6, kushtet ishin të mira
Alba ka hapur zemrën me banorët e Big Brother Vip Kosova 4 lidhur jetën që e bënte sa ishte e martuar. Ajo tha se të ardhurat i kontrollonte një person në shtëpi, pasi kishte katër kurora në shtëpi. “Pesë vite të zgjohesh në orën 6 të mëngjesit sepse bija në gjumë në 12 të natës.…
ShowBiz
Alba ka hapur zemrën me banorët e Big Brother Vip Kosova 4 lidhur jetën që e bënte sa ishte e martuar.
Ajo tha se të ardhurat i kontrollonte një person në shtëpi, pasi kishte katër kurora në shtëpi.
“Pesë vite të zgjohesh në orën 6 të mëngjesit sepse bija në gjumë në 12 të natës. Dhe prap isha top studente. Tradita familjare po, zonjë shtëpie po, punë shtëpie po, hyrja –dalje pritje, po. Shoqëria e ngushtë e tij kur më shohin, më shohin me lot në sy. Kur e kam bërë daljen e parë televizive, shumë më kanë shkruar që iu mungoj kushërirët e tij. Më dhimbset vetja”, tha Alba.
“Lagjja ku isha unë ishte lagja më në top formë, dhe kushtet ishin. Por t’i kesh të gjithë lekët e botës, po s’pate rehati në shtëpi s’vlen gjë”, vijoi Alba.
Ndërkohë, Toney foli për kushtet duke thënë se “kushtet bëhen”.
Biseda vijoi tutje mes Albës dhe Toneyt duke thënë se, sipas tyre, femrat financohen nga meshkujt duke ua plotësuar preferencat seksuale.