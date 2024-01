Alba flet hapur për situatën me Blerandon: I harroj mendimet negative kur rri me të Alba dhe Blerando janë dy nga banorët të cilët ditëve të fundit janë afruar shumë me njëri tjetrin. Ndonëse publiku e pret një lidhje mes tyre, Alba nuk po e merr ende një hap për këtë situatë. “I harroj mendimet negative kur rri me të”, i ka thënë Alba Santianës. Edhe pse ka deklaruar diçka…