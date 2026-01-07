Alba ‘eskalon’ në debat me Labin, ia përmend Kuranin

Një debat i nxehtë është zhvilluar këtë mbrëmje mes Albës dhe Labit. Teksa Labi thoshte se është banori më i fortë në BBVK, Alba iu kthye ashpër duke ia përmendur fenë dhe Kuranin. “Ti je gënjeshtar, ti që lexon Kuranin dhe bën be rrejshëm”, tha ajo. Për më shumë, ndiqni videon e mëposhtme:

07/01/2026 20:06

