Alba e mbron vetën: Besoj që presidenti do flet dhe të tregojë të vërtetën

Mediat spanjolle kanë raportuar se Alba ka refuzuar zbritjen e pagës, që ndikoi në largimin e Lionel Messit, transmeton lajmi.net.

Sidoqoftë, spanjolli ka mbrojtur vetën duke deklaruar se Barcelona nuk i ka kërkuar zbritje të pagës.

Tifozët: Jam i lumtur që janë rikthyer. Pas një viti të shkëlqyer, jemi të lumtur me mbështetjen e tyre. Ka shumë njerëz që do vinë, por na tregon shumë. Ishte ndeshje e mirë dhe kemi nisur vitin mirë.

Zbritja e pagës për kapitenët: “Mendoj se lajmet kanë qenë para Kampionatit Evropian, por askush nga klubi nuk më ka kërkuar që para dy ose tre javëve. Gjithmonë kam dashur ta ndihmojë klubin dhe besoj që askush nuk dyshon. Askush nuk ka pse të dyshojë në dashurinë time për Barcelonën. Jam këtu që 10 vite. Njerëzit mund të mendojnë çfarë të duan, nuk e kontrollojë. Do ishte mirë që kjo pyetje të ishte drejt presidentit”.

Çfarë klubi të ka pyetur: “Kështu të jetë. E dua klubin dhe jam nga këtu. Është çfarë duhet të bëj”.

A e kanë telefonuar më herët: “Avokatët e mi kanë pasur bisedime me klubin. Pique ishte më herët, por dëshira e gjithë kapitenëve ka qenë çfarë duhet të jetë. Gënjeshtrat më nervozojnë. Më dhëmb më shumë për familjen, se çfarë duhet të dëgjojnë. Nuk kam zgjedhje tjetër pos të përballem. Kam dëgjuar këto gënjeshtra që para fillimit të Kampionatit Evropian”.

Messi u largua për arsyen që nuk pranuan: “Kam dëgjuar shumë gjëra, Leo, më i miri në histori që më ndihmoi shumë. Imagjinoni çfarë do bëja që ta mbaja. Nuk është e vërtetë. Mund të mohoj gjithçka. Është 10 i keq nga Alba”.

Pyesni Laportan: “Jam duke treguar të vërteten. Shumë ka pasur spekulime, askush nuk më ka telefonuar para Kampionatit Evropian. Kjo është false. Dëshira ime është e madhe, më nervozon shumë. Presidenti nuk ka folur për këtë problem specifikisht, supozojë se do flet dhe të tregojë të vërtetën sigurisht”.

I zemëruar me klubin: “Jam duke thënë që jam zemëruar nga këto gjëra. Pyesni presidentin. Do ndihmoj Barcelonën sa më shumë të jetë e mundur, jo vetëm këtë sezon, por edhe në fazat e kaluara. Më shqetëson që ka dyshime, para se të flisnin me mua, flisnin për objektivat para se të dija ndonjë gjë”, tha ai në konferencë për shtyp.

Ndërkohë, Barcelona në ndeshjen hapëse të La Liga-s mposhti Real Sociedadin me rezultat 4 – 2./Lajmi.net/