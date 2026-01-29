Lajmi i ri

Prokuroria në Prizren vazhdon hetimet me grupin e dytë të dyshuarve për manipulim të votave – Po intervistohen në Polici

Alba dhe Limi shijojnë një moment intim në xhakuzi

Alba dhe Limi janë parë më të afërt se kurrë më parë, duke nxitur kureshtjen e publikut. Dyshja është kapur nga kamerat teksa shijonin momente romantike, përfshirë edhe një puthje, ndërsa po freskoheshin së bashku në xhakuzi. Ditët e fundit, Alba dhe Limi janë parë vazhdimisht në shoqërinë e njëri-tjetrit, duke kaluar çaste të mbushura…

ShowBiz

29/01/2026 12:00

Alba dhe Limi janë parë më të afërt se kurrë më parë, duke nxitur kureshtjen e publikut.

Dyshja është kapur nga kamerat teksa shijonin momente romantike, përfshirë edhe një puthje, ndërsa po freskoheshin së bashku në xhakuzi.

Ditët e fundit, Alba dhe Limi janë parë vazhdimisht në shoqërinë e njëri-tjetrit, duke kaluar çaste të mbushura me afrimitet dhe biseda të afërta brenda shtëpisë së BBVK-së.

Ky afrim i sërishëm erdhi pas përfundimit të njohjes mes Limit dhe Dolces, të cilët vendosën të ndanin rrugët e tyre.

Pa dyshim që situata e re mes Albës dhe Limit ka tërhequr vëmendjen e publikut, duke marrë parasysh ballafaqimin e tyre të bujshëm të pak javëve më parë.

