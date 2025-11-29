Alba ankohet për sjelljen e Labit ndaj saj: Më tha flej ose të erdha aty

29/11/2025 23:32

Alba sërish gjatë ditës së sotme ka folur me banorët e tjerë se Labi është duke e penguar me sjelljet e tija ndaj saj.

Derisa ishte duke biseduar me Toneyn dhe Ibron, ajo tha se ai nuk po e respekton hapësirën e saj.

“Sa herë vjen dhe më ulët ngjit, derisa mbrëmë më detyroi t’ia them edhe me bërtima”, ka thënë Alba.

Banorja tha se mbrëmë Labi i kishte thënë: “Flej ose të erdha aty”. Sipas Albës kjo gjë është perverse dhe tendencioze.

