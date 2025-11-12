Alarm për bombë në një shkollë në Bresje të Fushë Kosovës

Një alarm për bombë është raportuar sot në një shkollë në Bresje të Fushë Kosovës. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. “Rreth orës 14:30 është pranuar një informatë  për dyshimet që ndërlidhen me një shpërthim të mundshëm në një shkollë në Bresje të Fushë…

Lajme

12/11/2025 15:19

Një alarm për bombë është raportuar sot në një shkollë në Bresje të Fushë Kosovës.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

“Rreth orës 14:30 është pranuar një informatë  për dyshimet që ndërlidhen me një shpërthim të mundshëm në një shkollë në Bresje të Fushë Kosovës. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur ndërmarrjen e veprimeve operative të nevojshme për të menaxhuar me situatën”, ka thënë Ahmeti.

Në lidhje me rastin ka folur sekretari i shkollës, Betim Ahmeti, i cili ka konfirmuar situatën:

“Ka pasur një alarm për bombë në shkollë, dhe menjëherë kemi urdhëruar nxënësit dhe stafin të evakuohen jashtë për sigurinë e tyre,” tha Ahmeti.

Artikuj të ngjashëm

November 12, 2025

Zyrtare: Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së

Lajme të fundit

Zyrtare: Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së

Lladrovci përshëndet veprimin e Memli Krasniqit, paralajmëron ardhjen...

Osmani priti në takim përfaqësuesit e Institutit për...

Nis dëshminë Michael Durkee, dëshmitari i gjashtë i Thaçit